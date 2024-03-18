صلاة الجنازة على رهبان جنوب إفريقيا غداً بالكاتدرائية في العباسية

كتب - أحمد السعداوي:

أصدرت الكنيسة، بيانًا اليوم الإثنين، بخصوص ترتيبات صلوات تجنيز الآباء الرهبان بجنوب إفريقيا: الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب مينا آڤا ماركوس، والراهب يسطس آڤا ماركوس.

ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات التجنيز في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، غدًا الثلاثاء، الساعة العاشرة صباحًا.

ونوهت الكنيسة بأنه سيتم نقل الجثامين عقب انتهاء صلوات التجنيز، إلى دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، لإتمام إجراءات دفنهم به.