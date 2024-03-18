إعلان

BBC

صلاة الجنازة على رهبان جنوب إفريقيا غداً بالكاتدرائية في العباسية

03:15 م الإثنين 18 مارس 2024

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب - أحمد السعداوي:

أصدرت الكنيسة، بيانًا اليوم الإثنين، بخصوص ترتيبات صلوات تجنيز الآباء الرهبان بجنوب إفريقيا: الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب مينا آڤا ماركوس، والراهب يسطس آڤا ماركوس.

ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات التجنيز في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، غدًا الثلاثاء، الساعة العاشرة صباحًا.

ونوهت الكنيسة بأنه سيتم نقل الجثامين عقب انتهاء صلوات التجنيز، إلى دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، لإتمام إجراءات دفنهم به.

الجنازة العباسية الكاتدرائية تكلا الصموئيلي مينا آ?ا ماركوس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نص إعلان وظائف هيئة الطرق والكباري.. ننشر الشروط والتخصصات والأوراق المطلوبة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* بالصور.. حريق ضخم في لوكيشن تصوير مسلسل"جودر" لـ ياسر جلال
* أمطار على القاهرة الآن.. والأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة
* حبس معلقي "زينة رمضان" وتغريمهم حتى 100 ألف جنيه حال سرقة الكهرباء -تفاصيل
* "فتح عينه".. رئيس فيوتشر يكشف تطورات حالة أحمد رفعت وأول طلب له