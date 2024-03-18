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BBC

غدا.. الزراعة تطلق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

01:44 م الإثنين 18 مارس 2024

تحصين المواشي

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كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق أعمال الحملة القومية الأولى لعام ٢٠٢٤ لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية غدا الثلاثاء بجميع محافظات الجمهورية، وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

ومن ناحيته قال د.إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءًا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف صابر، أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها.

ووذكر البيان: أيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

تحصين المواشي الحملة القومية لتحصين المواشي الحمى القلاعية وزارة الزراعة

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