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نائب بالشيوخ: 73 ألف طالب من المصريين بالخارج في التعليم قبل الجامعي

01:40 م الإثنين 18 مارس 2024

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن هناك ما يقرب من 73 ألف طالب من المصريين بالخارج في التعليم قبل الجامعي، قائلًا: يجب التركيز على هؤلاء الطلاب؛ لا سيما أن لديهم مشكلات كبيرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للاستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، بحضور سها جندي، وزير الهجرة.

وأوضح وهبة أن أغلب الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي في الخارج من أبناء العاملين في الخارج، لا سيما في الدول العربية والأوروبية.

وأشار النائب إلى أن وزارة التعليم العالي حددت الجامعات المعترف بها في جميع الدول، وكل عام تراجع هذه الجامعات، قائلًا: ولكن هناك مشكلة؛ الطالب يدخل الجامعة في روسيا وأوكرانيا تحديداً، وهي معترف بها، وقد تخرج من التصنيف بعد ذلك.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، وزارة التعليم العالي بأن تعترف بأية جامعة منذ بداية الدراسة حتى نهايتها.

وأثار النائب إشكاليات مكاتب الخدمات التعليمية، والتي تحولت إلى مكاتب سماسرة، مطالبًا بضرورة تقنين أوضاع هذه المكاتب.

مجلس الشيوخ المصريين بالخارج التعليم قبل الجامعي

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