خدمة بيوت الله شرف.. بدء حملة نظافة موسعة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها - صور

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

انطلقت صباح الاثنين، حملة نظافة موسعة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بمحافظة القاهرة، بحضور الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور على الله الجمال، والشيخ محمد العدل إمامي المسجد.

يأتي ذلك، تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ببدء حملة موسعة للنظافة بجميع المساجد على مستوى الجمهورية، اليوم الاثنين.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن خدمة بيوت الله عز وجل شرف، وعمارتها وصيانتها ونظافتها أمر نتقرب به إلى الله تعالى.

وتابع وزير الأوقاف، عبر صفحته على "فيسبوك:""وصيتي لكل إمام وكل عامل، خدمة بيت الله رسالة، نظافة بيت الله أمانة، نظافة بيت الله دعوة، نظافة المسجد صورة لكل العاملين به، فكونوا قدوة بالعمل قبل القول، ثقتنا فيكم كبيرة، تقبل الله منا ومنكم وجعلنا من عمار بيوته".