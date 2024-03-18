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BBC

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة خطة الحكومة للاستفادة من طلاب الخارج

11:58 ص الإثنين 18 مارس 2024

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

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كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم، ويناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم طلب مناقشة لاستيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادةمن الطلاب المصريين الدارسين بالخارج المقدم من النائب شريف الجابري.

وقال النائب مقدم الطلب شريف الجابري، إنه منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في عام 2022، فوجئ البعض بوجود أكثر من 3000 طالب مصري مقيدين بالجامعات الأوكرانية وأكثر من 13000 طالب مصري بالجامعات الروسية.

وتابع: "وهنا نحن لا نتحدث عن الطلبة المصريين التابعين للبعثات الرسمية و لكن الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الأجنبية على نفقتهم الخاصة في مختلف الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير ودكتوراة) وربما يقدر عددهم بعشرات الآلاف أن لم يكن مئات الآلاف في مختلف دول العالم وخاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.


وأشار إلي عدم وجود إحصائيات رسمية أو غير رسمية بذلك.

وأضاف أن هؤلاء الطلاب يتلقوا مستوى تعليمي رفيع ولا تتحمل الدولة اي نفقات تجاهم ومنهم من يعود إلى الوطن بعد انتهاء مدة دراسته ومنهم من يلتحق بوظائف في دول أجنبية في شركات ومراكز بحثية ومؤسسات مرموقة.

ولفت النائب إلى أن الدولة المصرية تفتقد تماما لوسائل التواصل الفعال مع هؤلاء الطلاب سواء من خلال بعثاتنا الدبلوماسية المنتشرة حول العالم أو من خلال الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الحكومة طلاب الخارج مجلس الشيوخ

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