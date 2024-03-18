حبس معلقي "زينة رمضان" وتغريمهم حتى 100 ألف جنيه حال سرقة الكهرباء -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

أعلنت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع المحافظات تكثيفها حملات مختلفة خلال الفترة الحالية تزامنًا مع شهر رمضان، بالتنسيق مع شرطة ومباحث الكهرباء؛ لتحرير محاضر سرقات التيار للمخالفين، ممن يقومون بالتعدي على مهمات الشبكة الكهربائية من خلال توصيلات عشوائية؛ لتعليق زينة رمضان الكهربائية، دون الحصول على ترخيص.

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هناك تنسيقًا مستمرًّا أيضًا مع الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية؛ للقيام بتحرير محاضر بشأن مَن يعلق إنارة في الشوارع خلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، على أن تتولى الأحياء نفسها إصدار التصريحات، والذي سيكون من اختصاصها، مشيرًا إلى أن شرطة الكهرباء وفرق تفتيش وإدارات تابعة للأحياء تقوم بجولات مرورية لرصد المخالفات وتفرض غرامات على المخالفين.

ونوه المصدر، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي" ، بأنّ الحصول على التيار الكهربائي لإنارة زينة رمضان دون الحصول على أي موافقات من شركة الكهرباء التابع لها المواطن يعد سرقة للتيار يستوجب عقوبة الحبس، مشيرًا إلى أنّ إصدار قرار من الأحياء بحظر إقامة أي فرش من شأنه إشغال الأرصفة أو الطريق العام؛ إضافة إلى حظر إقامة أي سرادقات أو فروشات على الأراضي الفضاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة.

وأكد المصدر أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن استولى بغير حق على التيار الكهربائي، مؤكدة أنه في حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتَين.

واستكمل المصدر بأنه وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.