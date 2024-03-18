إزالة عقارات وكوبري داخل النيل.. 30 صورة ترصد مسارات امتداد محور حسب الله الكفراوي

كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة أعمال تنفيذ مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي، أو المعروف باسم محور شمال طرة، الذي يمر أعلى النيل بمنطقة المعادي.

وشكلت محافظة القاهرة، من خلال حي المعادي، لجنة حصر العقارات التي تتعارض مع مشروع تقاطع امتداد محور حسب الله الكفراوي بكورنيش النيل في مناطق حي المعادي وحي طرة.

مسار محور شمال طرة

محور شمال طرة الجديد يربط محور حسب الله الكفراوي ليعلو طريق الأوتوستراد بكوبري ثم محور أرضي بشارع شمال طرة وكورنيش النيل ليعبر النيل حتى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلومترات.

وتتولى شركة المقاولون العرب تنفيذ كوبري بكورنيش المعادي بطول حوالي 1200 متر لربط القاهرة بالجيزة، واختصار الوصول إلى طريق مصر أسيوط الزراعي.

ويبلغ طول الكوبري الإجمالي شاملًا المطالع والمنازل 1617 مترًا طوليًا ويتكون من جزء شرقي بطول 71 مترًا وعرض 52 مترًا وكوبري أعلى النيل بطول 400 متر وعرض 52 مترًا وأعلى الجزيرة بطول 210 أمتار وعرض 52 مترًا وجزء غربي بطول 458 مترًا وعرض من 46 إلى 52 مترًا.

ويضم المحور 3 فتحات ملاحية أكبرها بطول 130 مترًا إضافة إلى باكية معدنية بطول 58 مترًا وعرض 52 مترًا وعدد 2 رامب مطلع بطول 190 مترًا طوليًا، ومنزل بطول 230 مترًا طوليًا بعرض 12 مترًا.