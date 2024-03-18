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BBC

وزارة الزراعة ترد ببيان رسمي بشأن أنباء وجود فيروس يؤدي إلى نفوق الدواجن

10:43 ص الإثنين 18 مارس 2024

السيد القصير وزير الزراعة

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كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن وزارة الزراعة، إنه في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من وجود فيروس يصيب الدواجن ويؤدي إلى نفوقها في المزارع، فإن الوزارة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن هذه الأخبار جملة وتفصيلا مؤكدة أنها عارية تماما عن الصحة.

كما أكد الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على أن دورات الإنتاج تسير بانتظام ولا توجد أي مشاكل صحية في تربية الدواجن، وأن نسبة الإشغال في عنابر التسمين عالية والإنتاج من الدواجن حالياً يغطي كل الاحتياجات بالرغم من معدلات الاستهلاك العالية المتزايدة والمرتبطة بالمواسم إلا أن هناك استقرار في الأسواق والأسعار.

وأهابت وزارة الزراعة وسائل الإعلام تحري الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة تثير البلبلة رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة فى توفير احتياجات صناعة الدواجن من أعلاف وأمصال ولقاحات بيطرية بالعملة الأجنبية

وناشدت الوزارة التواصل معها للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وزارة الزراعة فيروس نفوق الدواجن تربية الدواجن

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