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BBC

الرئاسة تكشف تفاصيل حزمة المساعدات الأوروبية لمصر

01:09 ص الإثنين 18 مارس 2024

القمة المصرية الأوروبية

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كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة المصرية الأوروبية شهدت الحديث عن التعاون الثنائي بين مصر وأوروبا في الطاقة والهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر بالنسبة لأوروبا تحتوي على قوى كامنة في الطاقة المتجددة لا مثيل لها على الإطلاق.

وتابع فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "دون ورقة وقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن قضية غزة كانت من أكثر القضايا الحاضرة في المناقشات بين مصر وأوروبا، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر للهجرة القسرية للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ولن تسمح بهذه الهجرة.

وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ولا تريد أن يتسع الصراع إلى مناطق أخرى، وتحدثت على رفض اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن حزمة استثمار بقيمة 7.4 مليار يورو، وجزء كبير من هذه الحزمة تمويل للتنمية والاستثمار، وعوائد هذه الحزمة سيعود على الجانبين، مشيرًا إلى أن مصر تحتوي على العديد من الفرص الواعدة، وقادرة على العبور من الأزمات.

القمة المصرية الأوروبية المساعدات الأوروبية لمصر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التعاون الثنائي بين مصر وأوروبا برنامج دون ورقة وقلم

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