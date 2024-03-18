"صحة الشيوخ" توصي بإنشاء وحدة مستقلة داخل حرم مستشفى بلبيس المركزي

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها الأحد برئاسة النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلين اللجنة النائب الدكتور حسين خضير ، النائب الدكتور عمرو حجاب ، والنائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد أنور شاهين، بشأن "إنشاء وحدة قسطرة القلب بمستشفى بلبيس المركزي".

أوضح "شاهين"، مقدم الاقتراح برغبة أن إجراء قسطرة القلب يعد علاج سريع وعاجل لبعض مشكلات القلب والأوعية الدموية، مثل انسداد الشرايين أو عدم انتظام ضربات القلب، حيث توفر قسطرة القلب تفاصيل مهمة عن عضلة القلب وصمامات القلب والأوعية الدموية، يتمكن الطبيب من خلالها من اختيار الإجراء العلاجي السريع والمناسب لكل حالة ،نظراً لسهولة هذا الإجراء وأهميته في إنقاذ أرواح العديد من المرضى.

وطالب البرلماني، بضرورة توفير مكان لإجراء عمليات قسطرة القلب بمستشفى بلبيس المركزي حيث أن المستشفى تقع في ملتقى للطرق السريعة والرئيسية والطريق الإقليمي.

من جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود "وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية" أن مستشفى بلبيس المركزي تم إنشاءها منذ أكثر من 30 عاماً، وتقوم بتقديم الخدمة الصحية بصورة جيدة، علماً بأنها ليست متطابقة للمعايير والأكواد الإنشائية الحالية وأن جهاز قسطرة القلب يحتاج الى ارتفاعات ومساحات خاصة لا تتوفر في المبنى الحالي للمستشفى، وأن مستشفى بلبيس المركزي مدرجة بالمرحلة الثانية ضمن مبادرة حياة كريمة.

من جانبهم أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ على أن مشاكل القلب تزايدت بمعدل سريع خلال الفترات الأخيرة ، وأن عملية القسطرة تعتبر اجراء سريع لتقليل مخاطر مشكلات القلب المختلفة على حياة العديد من المرضى.

وأكد أعضاء اللجنة، على أهمية توفير إجراء قسطرة القلب بكافة المستشفيات التي تخدم قطاع عريض من المرضى، واقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان، أن يتم إنشاء وحدة مستقلة داخل حرم المستشفى لتركيب جهاز قسطرة القلب وذلك كحل عاجل لحين تطوير المستشفى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بـسرعة إنشاء وحدة مستقلة داخل حرم مستشفى بلبيس المركزي تمهيداً لتوفير خدمات القسطرة القلبية بالمستشفى.