نشرة منتصف الليل| قرار عاجل من السعودية بشأن عمرة رمضان.. وأمطار ورياح خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة، والتي ويرصدها "مصراوي"، على النحو التالي:

"الأوقاف" تعلن حاجتها لعمال بالمساجد- الشروط والتفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم 17/ 3/ 2024م عن مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف عن طريق التعاقد، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg، على أن يتم التقديم إلكترونيا على موقع البوابة في الفترة من 2 حتى 16 أبريل المقبل.

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أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مائل للدفئ على جنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود الاثنين طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتابعت: "يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة بنسبة 40%، كمتا تنشط الرياح أحيانا بسرعة 30 كيلومتر في الساعة.

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"السيسي": نرفض أي محاولات من قبل إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبى: اتفقنا على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح، بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع، فضلاً عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً.

وتابع: وتؤكد مصر مجدداً رفضها الكامل لأي محاولات من قبل إسرائيل؛ لتهجير الشعب الفلسطيني قسريًا من أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

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الرئاسة: القمة المصرية - الأوروبية تتويجًا لعمل وجهد استمر لـ10 سنوات

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، موقف قادة أوروبا بالقمة المصرية - الأوروبية حول موقف مصر الدولي، معلقا: "جميع القادة الأوروبيين قالوا إن هذا يوم تاريخي، مقدرين دور مصر، باعتباره تتويجا لعمل وجهد ضخم على مستوى السياسة الخارجية لـ10 سنوات، من مواجهة الإرهاب والتعامل مع أزمات بداية من الكوفيد وحتى اليوم".

وقال المستشار أحمد فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر صمدت ونجحت في خلال 10 سنوات بالتحول في السياسات الأوروبية – المصرية، معلقا: مصر تخصص مواردها للتنمية من رفع البنية التحتية والاستثمار الخارجي (أوروبي – عربي).

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بعد تطبيق لائحة منشآت الإدارة المحلية.. ننشر أسعار أكياس الدم ومشتقاته

حددت وزارة الصحة السكان، أسعار أكياس الدم ومشتقاته والتحاليل الخاصة به، بالنسبة للمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية بعد تطبيقها الشهر الجاري.

يأتي ذلك وفق ما جاء بحسب قرار وزير الصحة رقم 95 لسنة 2024، والذي حدد أسعار الخدمات الصحية بالمنشآت التابعة لوحدات الإدارة المحلية.

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"لإتاحة الفرصة للجميع".. بيان عاجل من السعودية بشأن عمرة رمضان

قررت المملكة العربية السعودية منع تكرار العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان لتخفيف الازدحام.

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