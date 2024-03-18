تحرك برلماني لمواجهة انتشار ظاهرة الألعاب الناريه في الشوارع

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل رزق الله عضو مجلس النواب، بسوال عاجل موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التنميه المحليه بشأن إنتشار ظاهرة الألعاب النارية مؤخرًا بشكل ملحوظ ومخيف في الشوارع.

وأوضحت البرلمانية، أنه في شهر رمضان المبارك وما يتبعه من أعياد نرى بشكل كبير في الأسواق الألعاب النارية بمختلف أنواعها، وتعود أسباب انتشارها إلى التهريب والمخزون المكدس الذي فشل التجار فى تسويقه بسبب ارتفاع أسعاره.

وأشارت إلي أن الألعاب النارية مثل البومب والصواريخ تشكل خطرًا وضررًا كبيرًا، حيث أنها تسببت في عدد كبير من الأحيان في إصابات خطيرة للأطفال، كما أنها أحد أسباب اشتعال الحرائق.

كما أن أغلب هذه الألعاب تدخل مهربة، عبر منفذى بورسعيد والعين السخنة الجمركيين، تحت بند لعب أطفال.

وقالت إنه حان الوقت من أجل غلق وإحكام السيطرة بشكل حقيقي وفعال على كل الطرق المؤدية لانتشار الألعاب النارية والشماريخ والصواريخ، والمسدسات الخرز بكل أشكالها في الشارع المصري، حيث إن المكسب المادي الذي يصل 500٪ وراء انتشار هذه المواد بصورة مبالغ فيها وإتاحتها حتى أنها أصبحت فى متناول الجميع صغارا وكبار.

وطالبت عضو مجلس النواب استيصاخ استراتيجية الحكومه للسيطرة على عمليات استيراد تلك المواد بشكل غير مشروع؟.. وما هي الاستراتيجية التي تنتوي الحكومة تنفيذها من أجل منع تداول تلك المواد في الآونة المقبلة؟.