الرئاسة: القمة المصرية - الأوروبية تتويجًا لعمل وجهد استمر لـ10 سنوات

كتب- حسن مرسي:

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، موقف قادة أوروبا بالقمة المصرية - الأوروبية حول موقف مصر الدولي، معلقا: "جميع القادة الأوروبيين قالوا إن هذا يوم تاريخي، مقدرين دور مصر، باعتباره تتويجا لعمل وجهد ضخم على مستوى السياسة الخارجية لـ10 سنوات، من مواجهة الإرهاب والتعامل مع أزمات بداية من الكوفيد وحتى اليوم".

وقال المستشار أحمد فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن مصر صمدت ونجحت في خلال 10 سنوات بالتحول في السياسات الأوروبية – المصرية، معلقا: مصر تخصص مواردها للتنمية من رفع البنية التحتية والاستثمار الخارجي (أوروبي – عربي).

وتابع أحمد فهمي قائلا: الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا تعني التعاون في المصالح المشتركة بالتنسيق في المحافل الدولية، وتعني المساواة بعيدة المدى في مجالات السياسة والأمن والطاقة ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.