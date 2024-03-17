دبلوماسي: نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية لن يكون لها تأثير جوهري على ملفات المنطقة

كتب- حسن مرسي:

قال عزت سعد، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية لن يكون لها تأثير جوهري على الموقف الروسي من الملفات المختلفة في المنطقة، ومن المفهوم أن نجاح فلاديمير بوتين في هذه الانتخابات يعني استمرار موسكو في سياستها الخارجية بما فيها ما يجري في غزة، مردفا: "لاأتصور أن نشهد أي تغير نستطيع أن نسميه مهما".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصريحات "بوتين" خلال الفترة الأخيرة بما فيها مقابلته الشهيرة مع أحد المعلقين الأمريكيين، وأيضا ردود الفعل الروسية ما يجري ارتباط بالحرب في أوكرانيا في إطار سياسة أمريكا أو الدول الأوروبية، وكل ذلك يوحي بمضيه قدما في الأجندة التي رفعها ارتباط بهذه الحرب والأهداف التي يسعى إليها.