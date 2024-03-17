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BBC

متحدث الرئاسة: المرحلة المقبلة ستشهد طفرة استثمارية كبرى

11:28 م الأحد 17 مارس 2024

المستشار أحمد فهمي متحدث الرئاسة

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن أوروبا تريد استقرارًا في المنطقة والاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والخضراء، مشيرًا إلى أن مصر من المصادر التي ستستفيد منها دول أوروبا في مجال الطاقة الخضراء.

وأضاف "فهمي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم السبت أن هناك من يراهن على مستقبل مصر، والمنطقة الاقتصادية تشهد استثمارات جديدة بشكل دائم، والمرحلة المقبلة ستشهد طفرة استثمارية كبرى.

وتابع: "مصر تنوي تعويض ما فاتها في مجالات التطور في الصناعة التكنولوجية، والرئيس السيسي لديه إرادة سياسية لتعميق المكون المحلي ونقل التكنولوجيا"، مضيفًا أنه جاري العمل على إقامة شراكة مع إيطاليا في نقل التكنولوجيا الزراعية لمصر، من خلال فتح مصانع إيطالية تعلم أبنائنا على تلك الصناعات المتطورة.

المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أوروبا مصر الطاقة الخضراء أحمد موسى

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