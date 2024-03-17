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BBC

مصدر: ضعف الإقبال على تراخيص المحال العامة وتوجيهات جديدة

11:27 م الأحد 17 مارس 2024

المحال التجارية

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كتب- محمد نصار:

كشف مصدر مطلع باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وجود ضعف إقبال من جانب المواطنين على ترخيص المحال العامة.

وقال المصدر، لمصراوي، إن طلبات التراخيص التي تم تقديمها خلال عام وشهرين تقريبا منذ بدء تطبيق القانون وحتى الآن، ليست على المستوى المتوقع وفقا لحجم المستهدف.

وأضاف المصدر، أنه تم توجيه المحافظات بتشجيع المواطنين للإقبال على التراخيص، من خلال مبادرات جديدة للوصول إلى المواطنين في المحلات بمختلف المناطق.

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، قرر تسيير فرق عمل ميدانية بصحبة سيارة مركز تكنولوجي متنقل على المحال التجارية بكل مناطق وأحياء العاصمة لتعريف المواطنين بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة.

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