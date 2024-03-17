"التنظيم والإدارة" تُعلن عن وظائف جديدة في وزارة النقل

كتب- محمد عبدالناصر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل لتعيين موظفين بعدد ١٠٠ وظيفة سائق سادس و ۷۰ في وظيفة حرفي رصف بالمستوى الوظيفي السادس (ب).

وجاء ذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.

ويكون تاريخ التقديم من ٢ إبريل حتى ١٦ ابريل ٢٠٢٤، للاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة والتقدم، يرجى الدخول على بوابة الوظائف الحكومية بالرابط التالي.. اضغط هنا