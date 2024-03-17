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"التنظيم والإدارة" تُعلن عن وظائف جديدة في وزارة النقل

10:34 م الأحد 17 مارس 2024

وزارة النقل

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دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب- محمد عبدالناصر

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل لتعيين موظفين بعدد ١٠٠ وظيفة سائق سادس و ۷۰ في وظيفة حرفي رصف بالمستوى الوظيفي السادس (ب).

وجاء ذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (۸۱) لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.
ويكون تاريخ التقديم من ٢ إبريل حتى ١٦ ابريل ٢٠٢٤، للاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة والتقدم، يرجى الدخول على بوابة الوظائف الحكومية بالرابط التالي.. اضغط هنا

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وزارة النقل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى بوابة الوظائف الحكومية

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