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BBC

"الشيوخ" يُحيل طلب تطوير النقل البحرى للجنة الإسكان

10:14 م الأحد 17 مارس 2024

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

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كتب- نشأت على:

أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب المناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير النقل البحرى، إلى لجنة الإسكان والأإدارة المحلية والنقل، لإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

واستعرض النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة في شأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF.

وجاء في طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، عرض سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في شأن تطوير الأسطول البحري المصري، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، وبما يتسق مع محددات الأمن القومي المصري.

كما جاء في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة العامة، أن رئيس الجمهورية، وجه قبل أكثر من عامين، بتطوير النقل البحري المصري، خاصة الأسطول التجاري البحري وتطوير الموانئ، بما يحقق أقصى عائد اقتصادي واستثماري وتجاري، بما يتسق مع الأمن القومي المصري، وبما يسهم في استراتيجية تعزيز التجارة البينية المصرية مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، وفي ضوء ما يربط مصر مع الكتلات من اتفاقيات التجارة الحرة، تعظيما لموقع مصر الجغرافي.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ تطوير النقل البحرى لجنة الإسكان

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