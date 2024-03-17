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BBC

أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

09:55 م الأحد 17 مارس 2024
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد مائل للدفئ على جنوب سيناء.

وتوقعت الأرصاد أن يسود الاثنين طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتابعت: "يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءًا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة بنسبة 40%، كمتا تنشط الرياح أحيانا بسرعة 30 كيلومتر في الساعة.

وأكدت الهيئة أن هناك أمطار أيضًا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وتكون أمطار متوسطة ورعدية أحيانا كما تصل لحد السيول على بعض المناطق.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس السواحل الشمالية الأرصاد طقس بارد درجات الحرارة

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