إعلان

حدث في 8 ساعات| 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. وموعد ذروة التقلبات الجوية

09:42 م الأحد 17 مارس 2024
حدث في 8 ساعات| 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. وموعد ذروة التقلبات الجوية

حدث في 8 ساعات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال حزمة مالية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري بقيمة تقدر بنحو 7.4 مليار يورو، وتتألف هذه الحزمة من ثلاثة مكونات رئيسية.

ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي صندوق التنمية الثقافية تمثال مجدي يعقوب عملية عسكرية في رفح القضية الفلسطينية الدكتور علي جمعة الإسكان المتميز الفريق كامل الوزير وزير النقل مصر والاتحاد الأوروبي الطقس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

إعلان

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

الالتزام بمسار حل الدولتين.. السيسي يُحذر من تداعيات أي عمليات عسكرية في رفح
غدا.. ذروة التقلبات الجوية وهذه حالة الطقس الأيام المقبلة