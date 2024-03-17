حدث في 8 ساعات| 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. وموعد ذروة التقلبات الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال حزمة مالية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري بقيمة تقدر بنحو 7.4 مليار يورو، وتتألف هذه الحزمة من ثلاثة مكونات رئيسية.

ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي أبرز الأحداث خلال الساعات الماضية.