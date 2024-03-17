إعلان

BBC

المستشارية النمساوية تشيد بمباحثات الرئيس السيسي ونيهمر

09:41 م الأحد 17 مارس 2024

الرئيس السيسي وكارل نيهمر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

(أ ش أ):

أشادت المستشارية الفيدرالية النمساوية، بالمشاورات وتبادل الآراء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار النمساوي كارل نيهمر، مؤكدة أن أمن أوروبا مرتبط بأمن مصر ودول الجوار ودول جنوب المتوسط.

وقال بيان للمستشارية النمساوية اليوم الأحد بمناسبة زيارة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر إلى القاهرة إن توقيع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر يعد إنجازا مهما.

ونقل البيان عن المستشار النمساوي قوله إن أمن أوروبا يعتمد إلى حد كبير على أمن جيراننا، لافتا إلى أنه سعى من أجل اتفاقيات فعالة منذ سنوات، خاصة مع شركائنا في شمال إفريقيا لمنع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي والنمسا وخلق الاستقرار والآفاق الاقتصادية والأمن محليًا.

اقرأ أيضا:

حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها

ما مصير أسعار اللحوم بعد تحرير سعر الصرف؟.. القصابين تُجيب

هل يحق للموظف جمع إجازاته الإسبوعية؟.. القانون يوضح

هذا المحتوى من

Asha
كارل نيهمر الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار النمساوي المستشارية الفيدرالية النمساوية مباحثات الرئيس السيسي ونيهمر الاتحاد الأوروبي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث في 8 ساعات| 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. وموعد ذروة التقلبات الجوية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

الالتزام بمسار حل الدولتين.. السيسي يُحذر من تداعيات أي عمليات عسكرية في رفح
غدا.. ذروة التقلبات الجوية وهذه حالة الطقس الأيام المقبلة