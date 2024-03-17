المستشارية النمساوية تشيد بمباحثات الرئيس السيسي ونيهمر

(أ ش أ):

أشادت المستشارية الفيدرالية النمساوية، بالمشاورات وتبادل الآراء بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار النمساوي كارل نيهمر، مؤكدة أن أمن أوروبا مرتبط بأمن مصر ودول الجوار ودول جنوب المتوسط.

وقال بيان للمستشارية النمساوية اليوم الأحد بمناسبة زيارة المستشار الفيدرالي كارل نيهمر إلى القاهرة إن توقيع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر يعد إنجازا مهما.

ونقل البيان عن المستشار النمساوي قوله إن أمن أوروبا يعتمد إلى حد كبير على أمن جيراننا، لافتا إلى أنه سعى من أجل اتفاقيات فعالة منذ سنوات، خاصة مع شركائنا في شمال إفريقيا لمنع الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي والنمسا وخلق الاستقرار والآفاق الاقتصادية والأمن محليًا.

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