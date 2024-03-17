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BBC

الثقافة: هذه حقيقة تحطيم تمثال مجدي يعقوب بأسوان

08:04 م الأحد 17 مارس 2024
  • عرض 6 صورة
    تمثال مجدي يعقوب
  • عرض 6 صورة
    تمثال مجدي يعقوب
  • عرض 6 صورة
    تمثال مجدي يعقوب
  • عرض 6 صورة
    تمثال مجدي يعقوب
  • عرض 6 صورة
    تمثال مجدي يعقوب
  • عرض 6 صورة
    تمثال مجدي يعقوب
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كتب- محمد شاكر
أصدر صندوق التنمية الثقافية، بيانا حول ما أثير حول تحطيم تمثال طبيب القلب المصري العالمي د. مجدي يعقوب والذي نفذه الفنان ناثان دوس من خامة الجرانيت.

وقال نص البيان: نود أن نوضح أن هذا التمثال ليس جزءًا من أعمال سيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، بل هو ملكية خاصة للفنان الذي قام بتنفيذه خلال فترة توليه منصب قوميسير الدورة الماضية للسيمبوزيوم.. وقد تم استضافة التمثال والحفاظ عليه في موقع السيمبوزيوم لمدة عام كامل على أن يتم نقله لمكان عرضه المقرر من قبل الفنان.
وأضاف البيان: الصورة المتداولة التقطت أثناء إخلاء منطقة ورشة العمل في السيمبوزيوم، كما يحدث في كل دورة لاستقبال أعمال الدورة التالية. ونظرًا لأن التمثال مكون من ثلاثة أجزاء، فقد تم تفكيكه قبل النقل لأسباب تقنية، ومن ثم تم إعادة تركيبه بعد ذلك، وهذا الإجراء شائع مع الأعمال المكونة من عدة أجزاء.
وتابع البيان: نؤكد أن التمثال في حالة جيدة وتمت العناية به بشكل جيد خلال الفترة الماضية، وننتظر إجراءات نقله لموقعه النهائي بمعرفة الفنان.. حيث تم تغطية العمل الفني إلى حين افتتاحه في موقعه الجديد وإزاحة الستار عنه.

تمثال مجدي يعقوب أسوان وزارة الثقافة

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