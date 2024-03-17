رئيس الاتحاد الأوروبي: القمة السداسية ستؤتي ثمارها لخدمة شعوب المنطقة

كتب- محمد أبو بكر:

قال رئيس وزراء بلجيكا والرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي ألكسندر دي كرو: إنَّ الشراكة الاستراتيجية التي يتمّ مناقشتها في الاتحاد الأوروبي ستؤتي ثمارها، إذ يتطلع الاتحاد الأوروبي لمثل تلك الشراكة للاستثمار وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرتنا وطاقتنا والوفاء بتطلعات الشعوب.

وتابع الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي خلال كلمته في الاجتماع السداسي للترحيب بالقادة الأوروبيين في قصر الاتحادية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعرضته قناة القاهرة الإخبارية: إنَّ الجميع في حاجة لمثل تلك الشراكة، فالعالم الذي نعيش فيه هو أكثر اضطرابا عن ذي قبل، إذ يوجد لدينا صراعات مروّعة في الشرق الأوسط نرى آثارها يوما بعد يوم في البحر الأحمر.

وأضاف: إنَّ عدم الاستقرار الذي نشهده يجعلنا في حاجة لمثل تلك الشراكة، وهناك العديد من الأشياء التي يمكن أن نتشارك فيها على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي وكذلك شركاء من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية، مبينا أنَّ الهجرة غير الشرعية موجودة بالفعل وهي أزمة كبيرة بجانب أزمة الاتجار في البشر، وهو أمر لابد من الحد منه والقضاء عليه.

وتابع الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي أنَّه يجب العمل على إيجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي للحد من الهجرة غير الشرعية.