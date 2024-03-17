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BBC

"السيسي": نرفض أي محاولات من قبل إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني

06:46 م الأحد 17 مارس 2024

الرئيس السيسي في القمة المصرية الأوروبية

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كتب- محمد أبو بكر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبى: اتفقنا على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح، بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع، فضلاً عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً، وتؤكد مصر مجدداً رفضها الكامل لأي محاولات من قبل إسرائيل؛ لتهجير الشعب الفلسطيني قسريًا من أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفى عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية: أدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار في غزة.

الرئيس السيسي الاتحاد الأوروبي تهجير الشعب الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي

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