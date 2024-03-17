"السيسي": نرفض أي محاولات من قبل إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني

كتب- محمد أبو بكر:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبى: اتفقنا على رفض شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح، بما سيضاعف من الكارثة الإنسانية التي يُعاني منها المدنيون بالقطاع، فضلاً عن آثار تلك العملية على تصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً، وتؤكد مصر مجدداً رفضها الكامل لأي محاولات من قبل إسرائيل؛ لتهجير الشعب الفلسطيني قسريًا من أرضه المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضاف "السيسي"، خلال مؤتمر صحفى عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية: أدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار في غزة.