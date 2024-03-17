"السيسي": حزمة الـ7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي تشمل 3 مكونات رئيسية



كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال حزمة مالية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري بقيمة تقدر بنحو 7.4 مليار يورو، وتتألف هذه الحزمة من ثلاثة مكونات رئيسية.

وأشار السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع قادة الاتحاد الأوروبي، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز" على الهواء مباشرة، إلى أن هذه المكونات تتمثل في التمويل الميسر، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي.

وأكد السيسي، أنه تم الاتفاق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري، بهدف تعريف الشركات الأوروبية بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر، وزيادة انخراطها في السوق المصري.

وتابع: ركزت مباحثاتنا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بالغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي، حيث اتفقنا على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة وأكدنا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.