الالتزام بمسار حل الدولتين.. السيسي يُحذر من تداعيات أي عمليات عسكرية في رفح



كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس السيسي، ضرورة قيام المجتمع الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياته في الدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى قطاع غزة.

وحذر الرئيس خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية، من تداعيات أي عمليات عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية على أمن المنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمسار حل الدولتين.

وأوضح "السيسي"، أن مصر أولت اهتمامًا خاصًا للعلاقات المتميزة التي تربطها مع الاتحاد الأوروبي، وأن هناك سعي لتحقيق المزيد من الزخم في العلاقات التي تربطها مع الاتحاد الأوروربي.