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المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عدداً من القوافل الطبية بالتعاون مع "الصحة"

05:38 م الأحد 17 مارس 2024

القوافل الطبية

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كتب- محمد سامي:
نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عدداً من القوافل الطبية إلى منطقة بشاير الخير وعدد من الأحياء السكنية المجاورة بمدينة الأسكندرية وذلك فى إطار "حملة بلدك معاك".

وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية والإجتماعية للمواطنين.

تضمنت القوافل الطبية العديد من العيادات الطبية المتنقلة فى مختلف التخصصات الطبية.

يأتى ذلك إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية التى توليها القوات المسلحة لكافة أبناء الشعب المصرى لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة خاصة فى المناطق الأكثر إحتياجاً بكافة محافظات الجمهورية.

القوافل الطبية المنطقة الشمالية العسكرية منطقة بشاير الخير

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