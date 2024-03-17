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المنطقة الشمالية العسكرية تنظم معارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

05:37 م الأحد 17 مارس 2024

معرض السلع

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كتب- محمد سامي
قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق المرحلة الثانية من حملة (بلدك معاك) بتنظيم عدداً من المعارض بالمحافظات الواقعة بنطاق المسئولية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وذلك انطلاقا من المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة السلع والإحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وكثفت المنطقة الشمالية العسكرية من جهودها لتوفير السلع الأساسية من كافة الأصناف ومضاعفة الكميات المعروضة منها لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة لتخفيف العبئ عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم.

يأتى ذلك إيماناً من القوات المسلحة بدورها الحيوى فى تقديم كافة أوجه الدعم بإعتبارها جزءً من نسيج الشعب المصرى العظيم.

المنطقة الشمالية العسكرية معارض السلع بلدك معاك

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