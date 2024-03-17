قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الأنشطة والفعاليات

كتب-عمرو صالح:

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بالتعاون مع محافظة سوهاج، مشروعاً للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من خلال تنفيذ محاكاة لعدد من الأزمات للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة والمحتمل حدوثها باستخدام الإمكانيات المتاحة داخل المحافظة، لتنمية مهارات العناصر التخصصية، والتأكد من مدى قدرتها على إدارة الأزمات والكوارث.

ويأتى ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.

كما تم المرور على إصطفاف للمعدات والمركبات ومعسكر الإيواء العاجل بمحافظة سوهاج، للتأكد من مدى جاهزيتها، بالإضافة إلى تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة والمؤمن بعناصر الحراسات المشددة لتوحيد مفهوم وأسلوب عناصر التأمين لمجابهة التهديدات والعدائيات المحتمل حدوثها، وفي نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن.

ونظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدداً من الندوات التثقيفية بالمدارس بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم بمحافظات دمياط والقليوبية وسوهاج، وذلك تنفيذا لاستراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء ونشر الوعى الثقافي والوطني لدى شباب مصر من طلبة المدارس والجامعات.

كما تم تنظيم ندوة تثقيفية بجامعة دمنهور، تضمنت الندوات إلقاء الضوء على التحديات التى تواجه الشباب، والدور الذى تقوم به الدولة وكافة مؤسساتها، وعلى رأسها القوات المسلحة لمجابهة تلك التحديات لرفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

وخلال الفاعليات، ألقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيراً إلى أهمية تنفيذ تلك الندوات لتوعية الشباب المصري بحجم التحديات الراهنة وارتباطها بالمتغيرات المستمرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

واختتمت الندوات بتكريم عدد من أسر الشهداء وذوى الهمم والطلبة المتفوقين