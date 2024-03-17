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BBC

رئيس "مصر أكتوبر": زيادة المساعدات لقطاع غزة ضرورة ملحة

05:05 م الأحد 17 مارس 2024

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كتب-عمرو صالح:
أدانت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، عرقلة قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، من خلال فرض قيود وإجراءات شديدة التعقيد على شاحنات المساعدات، منوهة أن تلك الممارسات تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وسياسة التجويع التي يفرضها على أهالي القطاع.

وأضافت "مديح" في تصريحاته لها اليوم الأحد: إن تدخل المجتمع الدولي بات ضرورة ملحة، لوقف تلك الانتهاكات والاعتداءات السافرة على القوانين والمواثيق الدولية، مشيرة إلي أن صمت المجتمع الدولي يساعد إسرائيل على التمادي في جرائم الحرب التي ترتكبها ضد المدنيين العزل.

وشددت رئيس حزب مصر أكتوبر، على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خاصة في شهر رمضان المبارك، منوهة إلي أنه من لن يموت تحت القصف سيموت جوعا بسبب السياسيات الإجرامية التي تطبقها إسرائيل في القطاع.
وأكدت أن مصر موقفها ثابت وتاريخي داعم للقضية الفلسطينية، والأشقاء حتى حصولهم على حقوقهم المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على رفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، معتبرة أن خروجهم من أراضيهم بمثابة تصفية للقضية.

جيهان مديح مساعدات غزة حرب غزة حزب مصر أكتوبر

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