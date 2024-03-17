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BBC

السيسي: مصر تولي اهتماما خاصا بالعلاقات المتميزة مع الاتحاد الأوروبي

04:31 م الأحد 17 مارس 2024

الرئيس السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية

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كتب- عمرو صالح:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية، لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة: "لقد أولت مصر دومًا أهمية خاصة للعلاقات المتميزة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي ودوله، وذلك في ضوء اعتقادنا الراسخ بمحورية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي؛ لتحقيق المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية المشتركة للجانبين، وبما يدعم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".

وأضاف الرئيس خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية، وعرضتها قناة القاهرة الإخبارية: "اجتماعنا اليوم يعكس عمق العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، واليونان، وبلجيكا، وقبرص، والنمسا على مختلف الأصعدة سياسيًا، واقتصاديًا، وتجاريًا، وثقافيًا".

الرئيس السيسي القمة المصرية الأوروبية الاتحاد الأوروبي

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ننشر النص الكامل لكلمة الرئيس السيسي بالقمة المصرية الأوروبية

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