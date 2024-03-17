"السلع التموينية"تعلن عن ممارسة دولية لاستيراد سكر القصب الخام

كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ) لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة) .

وذكرت الهيئة - في بيان لها اليوم - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية موضحة أن فترة الوصول من 5 – 17 مايو و/أو من 18 – 30 مايو و/أو من 5 - 30 مايو 2024وذلك بالسداد : At Sight .

وأضافت تقدم أسعار العروض على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 23 مارس 2024 بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية لافتة إلى أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة.