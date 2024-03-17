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"الأعلى للجامعات" يعلن قائمة المرشحين النهائية لجامعة طنطا دون إعلان وقت للطعون

03:04 م الأحد 17 مارس 2024

المجلس الأعلى للجامعات

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كتب - عمر صبري:

أعلن المجلس الأعلى للجامعات قائمة نهائية للمرشحين لرئاسة جامعة طنطا الحكومية، خلفًا للدكتور محمود زكي، دون الإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني بإعلان قائمة أولية وإتاحة مدة يومين لتقديم طعونًا على المرشحين المتقدمين كما تنص الإجراءات.

وبحسب قرار الإعلان عن القائمة النهائية، فمن المقرر عقد لجنة اختيار القيادات الجامعية مقابلات المرشحين خلال أيام.

وتضم لجنة اختيار القيادات الجامعية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، رئيسا، والدكتور مفيد شهاب والدكتور حسين خالد والدكتور جمال السعيد ورؤساء جامعات سابقين.

وضمت القائمة النهائية لجامعة طنطا 6 مرشحين هم:

1- الدكتور أيمن عبد المقصود يوسف أستاذ ورئيس قسم التخدير كلية الطب جامعة طنطا.

2- الدكتورة عبير مصطفى عبدالغني أستاذ وقائم بعمل رئيس قسم علاج الجذور كلية طب الأسنان جامعة طنطا.

3- الدكتور محمد حسين محمود نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب.

4- الدكتور محمود فاروق عبدالحميد نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة البيئة.

5- الدكتور أحمد محمد المتولي غنيم عميد كلية الطب.

6- الدكتور محمود حلمي محمد بلال أستاذ بقسم طب الفم وعلاج اللثة بكلية طب الأسنان جامعة دمنهور.

المجلس الأعلى للجامعات جامعة طنطا محمود زكي منصور حسن

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