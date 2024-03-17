طفلة تسأل إزاى العين تحسد؟.. على جمعة: طاقة سلبية بتطلع تفلق الحجر

كتب- مصراوي:

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل كيف تحسد العين؟.

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على قنوات الشركة المتحدة: "الحسد طاقة سلبية عند الإنسان، يحسد اللي قدامه على حاجة بيملكها، فتطلع طاقة الشر من عينه تفلق الحجر".

وتابع: "الاستعانة بقراءة المعوذتين، وخواتيم سورة البقرة، تحمي من الحسد وشر الحاسد".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.