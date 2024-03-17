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BBC

نبني بأموالنا.. وزير النقل: لا نصرف مليمًا هباءً.. ولا نبيع الموانئ

02:56 م الأحد 17 مارس 2024

الفريق كامل الوزير

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كتب- نشأت علي:

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خطة تطوير النقل البحري، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، مؤكدًا: لا نبيع موانئ؛ ولكن نبني بأموالنا وموازنتنا، ثم نأتي بشريك يعمل معنا في إدارة وتشغيل الموانئ.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد؛ لمناقشة طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير النقل البحري.

وقال وزير النقل: "نعطي للقطاع الخاص في تلك الأعمال مدة زمنية 15 سنة؛ لكي يتمكن من العمل بشكل جيد".

وتابع وزير النقل: "لا نصرف مليماً هباء، وما نقوم به من مشروعات يتم تسويقها وبيع خدماتها قبل الانتهاء منها".

وأكد الوزير أهمية منظومة النقل، منتقدًا مَن يرى أنها لا تدر دخلاً كبيرًا في الناتج القومي، قائلًا: "دون النقل لن تكون هناك صناعة وزراعة".

كامل الوزير وزير النقل خطة تطوير النقل البحري مجلس الشيوخ

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