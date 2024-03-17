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BBC

شراكة شاملة.. الرئاسة: قمة مصرية أوروبية بالقاهرة اليوم

12:53 م الأحد 17 مارس 2024

قمة مصرية أوروبية

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كتب- محمد سامي:

قال المستشار د. أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن القاهرة تستضيف اليوم، قمة مصرية أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة" بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين من أجل تحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح المتحدث الرسمي في بيان، اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيستقبل بقصر الاتحادية كلا من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع ضيوف مصر من قادة أوروبا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما سيتم عقد اجتماع قمة للتباحث بشأن تطوير العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات، وعلى رأسها العلاقات السياسية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، وملفات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والتعليم والهجرة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة مصرية أوروبية الاتحاد الأوروبي مصر الشراكة الاستراتيجية والشاملة

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