وزير الري يوجه بترشيد التصرفات المائية مقارنة بالسنوات السابقة

كتب- مصراوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات.

وتم خلال الاجتماع استعراض تقارير مرور مسئولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات، واستعراض خطة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية والتي تتضمن موقف أعمال تطهيرات الترع وخطة نهوها قبل فترة أقصى الاحتياجات، واستعراض تقارير مرور مهندسي الإدارة المركزية لتوزيع المياه على العديد من المواقع الحرجة.

ووجه الدكتور "سويلم"، بالإسراع في استكمال أعمال تطهير الترع بمحافظتي المنيا وسوهاج، وترعة بورسعيد، وترعة كشمير بمحافظة القليوبية، وترعة الباجورية وبحر شبين بمحافظة المنوفية، ونهوها قبل فترة أقصى الاحتياجات، مع سرعة الانتهاء من إمداد قاعدة بيانات تطهيرات الترع بموقف التطهيرات لكل الترع.

كما وجه بسرعة نهو الدراسة الخاصة بحوض المص وخط الطرد بمحطة خلط القاطع المغذية لترعة قوته بالفيوم، وسرعة نهو الدراسة التي يقوم بها معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لترعة الشباب في محافظة السويس.

ووجه الوزير كذلك بالالتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة ري وعدم تجاوز هذه الحصة لمنع التأثير على حصص الإدارات الأخرى، مع العمل على ترشيد التصرفات المائية مقارنة بالسنوات السابقة.

وأكد وزير الري، أهمية الالتزام بمواعيد مناوبات الري على الترع لضمان حصول كل المنتفعين على حصتهم من مياه الري مع ترشيد الاستخدامات المائية على كل ترعة، والتشديد على قيام مهندسي هندسات الري بالالتزام التام بتطبيق هذه المناوبات وربط مدى الالتزام بتنفيذها بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي لهم، مع قيام كل إدارة ري بتوزيع جدول المناوبات على المزارعين بالتعاون مع التوجيه المائي وروابط مستخدمي المياه وأجهزة وزارة الزراعة، مع عمل واجهة سهلة الاستخدام لجداول المناوبات لتسهيل استخدامها بمعرفة مهندسي ومسئولي الري بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض ما قامت به إدارة توزيع المياه من قياس للتصرفات المائية على الطبيعة لعدد كبير من الترع عند أفمام الترع وعند النقاط الفاصلة بين الإدارات لمعايرة معادلات حساب التصرفات المائية للعمل على تدقيقها، حيث وجه الدكتور سويلم بمراجعة معايرة محطة العطف المغذية لترعة المحمودية المارة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بمعرفة معهد بحوث الهيدروليكا لتدقيق قيم تصرفات المحطة.

كما تم عرض موقف شكاوى الخط الساخن بالإدارة المركزية لتوزيع المياه، حيث وجه الدكتور سويلم بإعداد حصر تصنيفي بمواقع الشكاوى خلال الموسم الماضي لاستخدامها كأداة استرشادية لتحديد المناطق الساخنة بشبكة الترع والمصارف للتركيز عليها خلال فترة أقصى الاحتياجات المقبلة.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف صيانة 975 بوابة مستهدفة بالتأهيل قبل فترة أقصى الاحتياجات والتي يتم تأهيلها عن طريق التشغيل الذاتي بفنيين إدارة الصيانة الوقائية أو من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة.

وتم أيضًا عرض موقف صيانة محطات الخلط الوسيط بإجمالي 490 محطة رفع، حيث شدد الوزير على ضرورة نهو أعمال الصيانة بها، وخاصة إصلاح جميع وحدات طلمبات محطات الخلط الوسيط في بني سويف في أسرع وقت لضمان جاهزية المحطات قبل فترة أقصى الاحتياجات.