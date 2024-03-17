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مطلوب التدخل بشكل عاجل.. طلب إحاطة بشأن نقص أدوية السكر والمناعة بالتأمين الصحي

10:57 ص الأحد 17 مارس 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ بشأن نقص أدوية السكر والمناعة في التأمين الصحي.

وأشارت متى، فى بيان لها اليوم الأحد، إلى أن هناك العديد من أدوية السكر والمناعة في التأمين الصحي غير موجودة؛ سواء بالنسبة إلى الأطفال أو كبار السن، على الرغم من ثبات سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي الأخير تحرير سعر الصرف؛ مما أسهم في انخفاض أسعار الأدوية في السوق.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه على الرغم من انخفاض أسعار الأدوية في السوق؛ فإنه ما زالت هناك مشكلة كبيرة في نقص توافر أدوية السكر والمناعة للأطفال وكبار السن، مما يمثل خطورة شديدة على صحتهم ويهدد حياتهم بشكل كبير، مشيرةً إلى أن هذه الأدوية ليس لها أي بديل.

وطالبت متى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة التدخل بشكل عاجل لحل أزمة نقص أدوية السكر والمناعة في التأمين الصحي؛ خصوصاً أن هناك العديد من الأطفال يعانون أمراضًا في الكبد والبنكرياس، ويحتاجون إلى الأنسولين، ولا يتوافر لديهم.

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