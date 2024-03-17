في شهر.. "العمل" تصرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة – تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الشيماء عبدالله، مديرة إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة في وزارة العمل، تفاصيل منحة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة لعام 2024.

وأوضحت الشيماء عبدالله لمصراوي، أن وزارة العمل قررت إنشاء منحة خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعمالة غير المنتظمة، في إطار جهود الوزارة المستمرة لدعم هذه الفئة المهمة من المجتمع.

وأضافت مديرة إدارة رعاية العمالة غير المنتظمة، أن قيمة منحة عيد الفطر المبارك ستبلغ 500 جنيه، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم بصرف هذه المنحة قبل حلول عيد الفطر، والمستفيدين سيتم تحديدهم من خلال كشف العمال أو مفتشي الوزارة؛ لضمان توزيع الدعم بشكل عادل وفقًا للمعايير المحددة.

وتابعت، أن الوزارة أيضًا، كانت أصدرت قرارًا بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة قبل شهر رمضان بقيمة 500 جنيه.

واستطردت الشيماء عبدالله، أن وزارة العمل استحدثت منحًا جديدة للعمالة غير المنتظمة، تشمل منحة شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى منحة عيد الميلاد المجيد، لتصبح بذلك عدد المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة 6 منح.

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