أول تحرك برلماني لكشف ملابسات اغتيال 3 رهبان بجنوب أفريقيا

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي من الحكومة سرعة التحرك لكشف جميع الحقائق بشأن اغتيال 3 رهبان مصريين بجنوب أفريقيا إثر تعرضهم لاعتداء إجرامي بالدير القبطى دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بمدينة چوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وتساءل "رمزي"، فى طلب إحاطة موجه إلى سامح شكري وزير الخارجية وسها جنيدى وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج قائلاً: ما هى الأسباب الحقيقية إلى وراء جريمة ذبح ثلاثة من الرهبان في كنيستين بجنوب إفريقيا؟.. وهل موقف جنوب أفريقيا المشرف تجاه العدوان الصهيونى ضد الفلسطينيين ودعم مصر له صلة بهذا الحادث الإجرامي؟.. مؤكداً أن دولة جنوب أفريقيا كان لها موقفها الحاسم والقوي من حرب الإبادة في غزه وباتت هدفًا بعد أن فضحت مخططات الصهاينة أمام الرأي العام العالمي.

وتقدم البرلماني بخالص العزاء لقداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولكل المصريين مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لكشف جميع ملابسات هذا الحادث الإرهابي البشع.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أصدرت بيانا بشأن تعرض 3 من الرهبان لاعتداء إجرامي بالدير القبطى، دير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بمدينة چوهانسبرج في جنوب أفريقيا.

وأوضحت الكنيسة، أن الهجوم أسفر عن استشهاد الرهبان الثلاثة، وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي، وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس.