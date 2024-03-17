السفير بدر عبدالعاطي: الإعلان عن حزمة تمويلية من الاتحاد الأوروبي لمصر

كتبت- داليا الظنيني:

أكد السفير بدر عبدالعاطي سفير مصر في الاتحاد الأوروبي، أن رئيسة المفوضية الأوروبية، ورؤساء وزراء كل من بلجيكا، واليونان، وإيطاليا، سيبدؤون زيارة إلى مصر الأحد، ومن المقرر أن يتم توقيع عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة.

وقال "عبدالعاطي"، خلال مداخلة الإعلامي أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" تقديم ، والمذاع قناة "صدى البلد"، إن مصر هي صمام الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وسيتم ترفيع الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وتابع: "مصر لها مكانة خاصة لدى الاتحاد الأوروبي لأهميتها الدولية والإقليمية والاقتصادية"، لافتًا إلى أن رئيسة المفوضية الدولية ستعلن غدًا عن حزمة مالية للاقتصاد المصري الذي بدأ يتعافى بقوة ويقدم نفسه على أنه مقصد استثماريا مهم.

وأوضح أن مصر أول دولة في المنطقة يتم ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى شراكة استراتيجية، كما أن هناك تنسيق بين مؤسسات الجانبين.

وأكمل: سيتم الإعلان عن الحزمة التمويلية وتشمل 3 مكونات، وهي قروض ميسرة وفائدة مخفضة والسداد على فترات طويلة، وكما أن مصر تشجع الشركات الأوروبية على الاستثمار فيها.

ونوه إلى أن هناك انقسام في الموقف الأوروبي بشأن ما يحدث في غزة، كما أن الشعوب الأوروبية توافقت على التوسط إلى هدنة إنسانية لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن جهود الرئيس السيسي واضحة في هذا الإطار.