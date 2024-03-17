نشرة منتصف الليل| توجيهات رئاسية بشأن متضرري حريق استوديو الأهرام.. وتحرك برلماني لتقنين استخدام "حبة الغلة"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

4 طوابق.. حريق داخل دار أيتام بحي السلام أول

نشب قبل قليل، حريق في مبنى دار أيتام نهر الخير المكونة من 4 طوابق، وتقع في حي السلام أول.

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"بصرف على بنتي المريضة".. معاناة الحاجة فريدة بائعة الخضار (فيديو)

عرض برنامج "باب الرضا" الذي يقدمه الزميل محمد سامي، رئيس قسم الأخبار بموقع "مصراوي"، تقريرًا مصورًا مع الحاجة "فريدة" البالغة من العمر 60 عامًا، وتعمل بائعة خضار في أحد شوارع القاهرة.

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أول تعليق برلماني بشأن حادث حريق استوديو الأهرام

أكدت النائبة هند رشاد، أمينة سر لجنة الإعلام والثقافة في مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، أنه سيتم صرف تعويضات للمواطنين المتضررين من حريق استوديو الأهرام بالجيزة.

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أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. تعرف على طقس غد الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 17 مارس 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم السبت، مشروع إنشاء مستشفى بولاق أبوالعلا العام الجديد، وذلك ضمن جولته الميدانية، لتفقد عدد من المشروعات القومية في القطاع الصحي، ومتابعة نسب التنفيذ على أرض الواقع.

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بعد وفاة طالبة العريش.. تحرك برلماني لتقنين استخدام "حبة الغلة"

أعلن النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، تضامنه مع زميلاته النائبات بالمجلس ومنهم النائبة آيه مدني والنائبة مي مازن والنائبة هناء سرور فى تقديم إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح لتقنين تداول حبة الغلة.

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بحضور مندوب الرئيس.. بدء عزاء الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق

بدء عزاء الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

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الإمام أحمد الطيب يستعرض معاني اسم الله "اللطيف" والبعد الفلسفي للوجود

أكد الدكتور الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن اللطيف هو اسم من أسماء الله الحسنى ورد 7 مرات في القرآن الكريم، ومعني اللطيف يدور على أمرين الخفاء والدقة، فيطلق على الشيء الخفي الذي لا تراه الأبصار أو تبحث عنه بحثا عميقًا لتراه وعلى الشيء الدقيق جدًا اسم اللطيف

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توجيهات رئاسية عاجلة بشأن متضرري حريق استوديو الأهرام

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صدور توجيهات رئاسية بالإسراع في صرف تعويضات فورية للمتضررين من حادث حريق استوديو الأهرام.

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