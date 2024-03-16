"أتمنى تنفعكم".. محمد هانى الناظر يكشف وصفة طبيعية لتقصف الشعر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور محمد هانى الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ابن الطبيب الراحل دكتور هانى الناظر، عن وصفة طبيعية لتقصف الشعر أو جفاف أو هيشان.

وأضاف "الناظر" في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" عن الوصفة: "كمية متساوية من زيت الأرجان وزيت الجوجوبا، وأخذ كمية بسيطة على اليد ووضعها على أطراف الشعر أو على الشعر كله بدون وضعه على فروة الراس، واستخدامه أي سيرم".

وأوضح أن الميزة في الزيوت دي أنها جافة وبالتالي لا تعطي ملمس زيتي للشعر، مضيفا: "طبعا مهم يكون الزيوت جودتها كويسة، فحاولوا تجيبوها من مصدر موثوق منه".

وتابع: "أتمنى الوصفة تنفعكم".