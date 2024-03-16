بحضور مندوب الرئيس وشخصيات عامة وسياسية.. 34 صورة من عزاء نقيب الأطباء الأسبق

رئيسة القومي للمرأة تجتمع مع مفوضة المساواة بين الجنسين في قبرص

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

حضر مندوب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددًا من الشخصيات العامة والسياسية، عزاء الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وكان من أبرز الحضور، الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية الأسبق، وأنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، يون وشخصيات عامة وسياسية ونواب.

كما حضر العزاء، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة، بالإضافة إلى المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق وإعلاميون وشخصيات عامة وسياسية ونواب، والدكتور عادل العدوى، وزير الصحة الأسبق، والدكتور وأشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة مجلس النواب.

يُذكر أن الدكتور حمدي السيد، توفي، الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 94 عامًا، بعد مسيرة حافلة في العمل بالقطاع الطبي.

والدكتور حمدي السيد هو نقيب الأطباء لأربع دورات، كما شغل منصب عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة لثلاث دورات متتالية، وهو من مواليد 23 أبريل 1930.