إعلان

BBC

بحضور مندوب الرئيس.. بدء عزاء الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق – (صور)

08:31 م السبت 16 مارس 2024
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق
  • عرض 7 صورة
    بدء عزاء الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

بدء عزاء الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وأوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي مندوبًا لحضور العزاء، كما حضر الدكتور زكريا عزمى، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة، بالإضافة إلى المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق وإعلاميون وشخصيات عامة وسياسية ونواب.

يُذكر أن الدكتور حمدي السيد، توفي، الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 94 عامًا، بعد مسيرة حافلة في العمل بالقطاع الطبي.

والدكتور حمدي السيد هو نقيب الأطباء لأربع دورات، كما شغل منصب عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة لثلاث دورات متتالية، وهو من مواليد 23 أبريل 1930.

وتخرج في كلية الطب ثم عيِّن في قسم جراحة القلب، وعمل كأستاذ جراحة القلب في كلية الطب جامعة عين شمس، وعضو سابق باللجنة العلمية لترقية الأساتذة.

ويعتبر الدكتور حمدي السيد من أهم داعمي حملات مكافحة التدخين في مصر، وطالب بفرض ضرائب كبيرة على شركات التبغ وإضافتها لميزانية وزارة الصحة وأن تضع القيادة السياسية نظام مكافحة التدخين في أولويتها كونه المتسبب الرئيسي في انتشار الأمراض السرطانية بين المواطنين خاصة سرطان الرئة.

نقابة الأطباء عزاء حمدي السيد حمدي السيد

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لم أجد أمولًا للإنفاق على أسرتي.. إبراهيم عبدالمجيد يكشف تفاصيل أزمة التضييق عليه في فترة الستينات

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

80 سنة سينما فوق الركام.. ماذا حدث في جحيم استوديو الأهرام؟ (تفاصيل وصور)
بالصور- تعرف على مصير مسلسل مصطفى شعبان بعد حريق الديكور في ستوديو الأهرام
صيام إجباري.. "رمضان لم يأت" في غزة (بودكاست)