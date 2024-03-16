بحضور مندوب الرئيس.. بدء عزاء الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق – (صور)

لم أجد أمولًا للإنفاق على أسرتي.. إبراهيم عبدالمجيد يكشف تفاصيل أزمة

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

بدء عزاء الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء الأسبق وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وأوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي مندوبًا لحضور العزاء، كما حضر الدكتور زكريا عزمى، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة، بالإضافة إلى المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق وإعلاميون وشخصيات عامة وسياسية ونواب.

يُذكر أن الدكتور حمدي السيد، توفي، الأربعاء الماضي، عن عمر يناهز 94 عامًا، بعد مسيرة حافلة في العمل بالقطاع الطبي.

والدكتور حمدي السيد هو نقيب الأطباء لأربع دورات، كما شغل منصب عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة لثلاث دورات متتالية، وهو من مواليد 23 أبريل 1930.

وتخرج في كلية الطب ثم عيِّن في قسم جراحة القلب، وعمل كأستاذ جراحة القلب في كلية الطب جامعة عين شمس، وعضو سابق باللجنة العلمية لترقية الأساتذة.

ويعتبر الدكتور حمدي السيد من أهم داعمي حملات مكافحة التدخين في مصر، وطالب بفرض ضرائب كبيرة على شركات التبغ وإضافتها لميزانية وزارة الصحة وأن تضع القيادة السياسية نظام مكافحة التدخين في أولويتها كونه المتسبب الرئيسي في انتشار الأمراض السرطانية بين المواطنين خاصة سرطان الرئة.