بعد وفاة طالبة العريش.. تحرك برلماني لتقنين استخدام "حبة الغلة"



كتب- نشأت علي:

أعلن النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، تضامنه مع زميلاته النائبات بالمجلس ومنهم النائبة آيه مدني والنائبة مي مازن والنائبة هناء سرور فى تقديم إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح لتقنين تداول حبة الغلة.

يأتي ذلك بعد انتشار حالات الانتحار بواسطة حبة الغلة السامة والقاتلة نظرًا لسهولة تداولها وبيعها للمزارعين دون ضوابط أو رقيب.

وقال "العمدة"، إن حبة الغلة يتم استيرادها من الصين والهند وتباع في محال المبيدات الزراعية والصيدليات البيطرية تحت أكثر من عشرة مسميات تجارية بأسماء مختلفة.

وطالب الحكومة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الالتزام بتوصيات لجنة الزراعة والري بالبرلمان والتي طالبت خلالها بمنع تداول تلك الحبوب بالصورة الحالية ووضع ضوابط صارمة لمنع بيعها في الأماكن الغير متخصصة.

وأوضح البرلماني، أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أقرت عدة توصيات بشأن تداول حبة الغلة لعل أهمها ضرورة تفعيل الضوابط التي حددتها لجنة المبيدات بشأن تداول أقراص حفظ الغلال ودراسة الاتجاه إلى استخدام بدائل حيوية لحفظ الغلال، مع الإسراع في دراسة سبل تحويل المادة الفعالة المستخدمة في حفظها من صورتها الصلبة في شكل أقراص إلى صورة سائلة يتم تعبئتها بأسطوانات الغاز.

وتسائل: لماذا لم تتحرك وزارة الزراعة للحد وتقنين حبة الغلة؟ والتي كانت السبب في زيادة حالات الانتحار باستخدام حبة الغلة وآخرهم طالبة العريش والعديد من الحالات الأخرى التي لم تسلط وسائل الإعلام عليها الضوء.