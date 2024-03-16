أطلقتها "الغرف السياحية".. ننشر أعضاء لجنة الفصل في المنازعات على القيد



كتب- محمد أبو بكر:

قرر الاتحاد العام للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، تشكيل لجنة للفصل في الاعتراضات على جدول القيد العام بغرفة المنشآت الفندقية.

وتضم اللجنة في عضويتها، الآتي:

- هالة الخطيب: المدير التنفيذي للاتحاد "رئيسًا".

- سيد أبو النيل: مدير الإدارة المالية بالاتحاد "عضوًا".

- محمد بطيخ: مدير الإدارة القانونية بالاتحاد "عضوًا".

- تيسير على فهمي: المدير التنفيذي للغرفة "عضوًا".

وتختص اللجنة المشكلة، بالفصل في الاعتراضات المقدمة من المنشآت أعضاء الغرفة التي لم تدرج بجدول القيد العام للمنشآت التي لها حق المشاركة في أعمال الجمعية العمومية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومندوبيها لدى الاتحاد.

وتقوم اللجنة، بالفصل في الاعتراض خلال ثمانية أيام من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الاعتراض بقرارها بكتاب مصحوب بعلم الوصول خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرار الفصل في الاعتراض.