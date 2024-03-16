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حسام موافي يقدم نصيحة ذهبية لحياة صحية خالية من الأمراض- فيديو

06:59 م السبت 16 مارس 2024

حسام موافي

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كتب- محمد أبو بكر:
أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن الطب حقائق وليس منطق، لذا يجب ألا يراجع المريض كلام الطبيب المعالج.

وتابع "موافي"، خلال تقديم برنامج "رب زدني علما"، المذاع على قناة صدى البلد، أن ضربات القلب الطبيعية بين 70 و90 في الدقيقة والأفضل عند السبعين.

وكشف الدكتور حسام موافي، عن معجزة كبيرة، هي أن القلب عبارة عن عضلة لا تتعب أبدًأ، حيث أن الإنسان الذي يعيش 80 سنة ينبض قلبه 4 مليارات مرة ولا تصاب بالتعب.

وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن زيادة ضربات القلب أحيانًأ تزيد عندما يكون هناك خلل في العصب الذي ينبه ويعمل زيادة عن اللزوم عند الخضة، مضيفًأ: "لو ضربات القلب فسيولوجية فإنه يجب على الشخص لعب الرياضة والعمل على إنقاص وزنه".

وحذر، من مضاعفات السمنة والتي وصفها بالخطيرة وينتج عنها أمراض كثيرة، موضحًا أنه من يعيش لا شبعان ولا جوعان يعيش حياته بصحة تامة.

حسام موافي الأمراض الصحة حياة صحية

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