بعد إغلاقها.. ما هي نسب الإقبال على الحج بدون قرعة في أولى مواسمه؟

كتب- محمد أبو بكر:

أغلقت وزارة السياحة والآثار، باب حجز باقات الحج بدون قرعة أمام شركات السياحة.

من جانبه، قال مصدر مُطلع، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": إن عدد المواطنين الذين حجزوا باقات الحج بدون قرعة بلغ ما يقرب من 2000 شخص.

ويتميز الحج المباشر لهذا العام، بكونه يسمح لمن أدى الحج قبل ذلك بأداء المناسك هذا العام، بالإضافة إلى المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في قرعة الحج السياحي أو القرعة التى نظمتها وزارتا الداخلية والتضامن الاجتماعى.

وكانت غرفة السياحة، قالت في وقت سابق: نظراً لوجود عدد كبير من المواطنين المصريين الراغبين في أداء فريضة الحج ولكن لم يحالفهم التوفيق في الحصول على فرصة الحج، وحتى يتمكن المواطن من الحصول على فرصة لتأدية الفريضة بخدمات متميزة، فقد تم وضع ترتيب هذا العام ولأول مرة يضمن توفير هذه الفرص من خلال طرح باقات لبرامج حج متعددة تناسب جميع الشرائح والمستويات، ويكون عليها رقابة من الجهة الإدارية، تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين، وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ تلك البرامج المتميزة، بدون قيود أو شروط على المواطن.

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