استئناف محادثات وقف إطلاق النار فى غزة بالدوحة.. غدًا



كتب- محمد أبو بكر:

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها، آخر مستجدات هدنة غزة، حيث أشار التقرير إلى استئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة غدًا في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة رئيس الوزراء القطري، إلى جانب مسؤولين مصريين ورئيس الموساد.

وأضاف التقرير أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة ستركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحركة حماس، وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون من الصعب على إسرائيل التنازل لحماس وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مدانين بارتكاب جرائم خطيرة.

وأوضح التقرير، أن ضمن صفقة الهدنة وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة، التي يتم التفاوض عليها، يُنظر إلى السجناء على أنهم قضية حقوقية كبيرة للفلسطينيين وقضية أمنية كبيرة لإسرائيل.

وأشار التقرير، الذي يناقش كيف أصبح الأسرى الفلسطينيون محورًا في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، أنه قد يكون من الصعب على الإسرائيليين التنازل عن هذا الأمر، فمن بين أخطر الشخصيات الـ57 التي تطالب حماس بإطلاق سراحهم، العقول المدبرة للتفجيرات التي وقعت في إسرائيل في فندق ومركز تسوق، والتي أسفرت عن مقتل 65 إسرائيليًا، والتي يُنظر إليها على أنها من أسوأ الهجمات في إسرائيل، بالإضافة إلى المخطط لاغتيال وزير إسرائيلي، ويُقضى على آخر 54 حكمًا بالسجن المؤبد لتنظيمه تفجيرات انتحارية أسفرت عن مقتل 46 إسرائيليًا.